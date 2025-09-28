На Дону на торги почти за бесценок выставили два внедорожника детской больницы

Фото: ГИС Торги

В Ростове-на-Дону с молотка по сниженной цене реализуют два внедорожника детской поликлиники. Информация о торгах опубликована на официальном сайте правительства Ростовской области.Речь идет о двух автомобилях «Лада-212140», которые числятся на балансе «Детской городской поликлиники № 5». Первый автомобиль, белого цвета, имеет пробег 264 900 километров. Второй внедорожник, темно-зеленого оттенка, проехал 243 900 километров.Стартовая цена каждого автомобиля установлена на уровне 398 800 рублей.Прием заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 29 октября. Итоги торгов станут известны на следующий день после окончания периода подачи заявок от потенциальных покупателей.