В Ростове-на-Дону на Западном запустили фейерверк

Фото: ДонДей

В Ростове-на-Дону в районе Западного прогремел салют. Об этом сообщает информационный портал DonDay.Около десяти часов вечера 28 сентября обитатели Западного жилого массива были обеспокоены громкими раскатами, раздавшимися в небе. Как оказалось, источником шума стало пиротехническое представление, организованное неизвестными.Следует отметить, что на территории Ростовской области продолжает действовать запрет на использование пиротехники, и за его нарушение предусмотрено административное наказание в форме денежных взысканий.