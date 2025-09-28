Жители Советского района Ростова столкнутся с неудобствами из-за отсутствия холодной воды

фото: DonDay

В начале следующей рабочей недели жителей Советского района Ростова ожидают временные трудности, связанные с отключением холодной воды. Как сообщили в «Ростовводоканале», водоснабжение будет временно прекращено на сутки.Отсутствие воды вызвано необходимостью проведения технических работ по присоединению новых водопроводных коммуникаций к действующей системе водоснабжения.Отключение намечено на 30 сентября, начиная с 9:00, и продлится до 9:00 1 октября. Временное прекращение подачи воды коснется территории, расположенной в пределах улиц Пескова, Машиностроительной, 2-й Краснодарской и Малиновского.