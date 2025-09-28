Новости
Заброшенный ресторан полыхает в парке Горького в Ростове

Заброшенный ресторан полыхает в парке Горького в Ростове-на-Дону. Согласно данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, 28 сентября около 18:02 возникло возгорание в покинутом здании ресторана, находящемся по адресу Пушкинская, 52Б. Огонь распространился на площадь порядка 20 квадратных метров.

На место инцидента немедленно прибыли подразделения МЧС: в ликвидации пожара принимают участие 24 специалиста, задействовано пять единиц специализированной техники. Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных, в 18:33 удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.
Фото: соцсети
