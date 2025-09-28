На Дону за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 14 пожаров и спасли семь человек

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

За прошедшие сутки, 27 сентября, пожарные расчеты Ростовской области ликвидировали 14 очагов пламени, о чем сообщило областное управление МЧС.Следует отметить, что, несмотря на приближение зимнего периода, в Ростовской области сохраняется сложная ситуация с точки зрения рисков возникновения пожаров. В ряде районов, включая северо-восточные, северо-западные, центральные и юго-восточные, зафиксирован наивысший 5-й класс пожарной опасности. В некоторых северо-западных и центральных районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности – 4-й класс.Специалисты экстренных служб успешно потушили девять техногенных пожаров, а также пять возгораний сухой растительности и кустарников. Кроме того, спасатели оперативно прибыли на место семи дорожно-транспортных происшествий и оказали помощь пострадавшим, спасая семь жизней.В общей сложности, для ликвидации последствий различных инцидентов и оказания помощи гражданам были задействованы 140 сотрудников личного состава и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники.