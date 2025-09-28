Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 14 пожаров и спасли семь человек

На Дону за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 14 пожаров и спасли семь человек

За прошедшие сутки, 27 сентября, пожарные расчеты Ростовской области ликвидировали 14 очагов пламени, о чем сообщило областное управление МЧС.

Следует отметить, что, несмотря на приближение зимнего периода, в Ростовской области сохраняется сложная ситуация с точки зрения рисков возникновения пожаров. В ряде районов, включая северо-восточные, северо-западные, центральные и юго-восточные, зафиксирован наивысший 5-й класс пожарной опасности. В некоторых северо-западных и центральных районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности – 4-й класс.

Специалисты экстренных служб успешно потушили девять техногенных пожаров, а также пять возгораний сухой растительности и кустарников. Кроме того, спасатели оперативно прибыли на место семи дорожно-транспортных происшествий и оказали помощь пострадавшим, спасая семь жизней.

В общей сложности, для ликвидации последствий различных инцидентов и оказания помощи гражданам были задействованы 140 сотрудников личного состава и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.