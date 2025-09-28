Новости
Мужчина погиб при пожаре в Ростовской области, отравившись угарным газом

Трагедия разыгралась в Ростовской области: пожар унес жизнь мужчины, задохнувшегося от токсичных веществ, выделяемых при горении.

Предварительная версия причины пожара, вспыхнувшего 27 сентября в Сальском районе, – неосторожность при курении. Огонь охватил жилой дом на улице Ленина в селе Екатериновка. О начале пожара сообщили внимательные соседи, которые увидели густой дым и сильное пламя.

К моменту прибытия пожарных расчетов огонь распространился на небольшую территорию – около двух квадратов. В тушении участвовали восемь спасателей и две спецмашины. Во время проведения работ по ликвидации пожара сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций обнаружили тело погибшего. Предполагается, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
