Постройка горит в парке Горького в Ростове

Фото: соцсети

Очевидцы зафиксировали и распространили в социальных сетях информацию о крупном возгорании в ростовском парке имени Горького.Согласно сообщениям жителей Ростова, вечером 28 сентября, недалеко от центральной аллеи парка Горького произошло возгорание одной из построек. Пожарные бригады уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению.Мощный столб дыма, окрашенного в черный цвет, наблюдается из различных районов Ростова-на-Дону, а также с левобережной части города.