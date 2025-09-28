Новости
Постройка горит в парке Горького в Ростове

Очевидцы зафиксировали и распространили в социальных сетях информацию о крупном возгорании в ростовском парке имени Горького.

Согласно сообщениям жителей Ростова, вечером 28 сентября, недалеко от центральной аллеи парка Горького произошло возгорание одной из построек. Пожарные бригады уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Мощный столб дыма, окрашенного в черный цвет, наблюдается из различных районов Ростова-на-Дону, а также с левобережной части города.
Фото: соцсети
