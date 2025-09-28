Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что доволен игрой с «Краснодаром»

Фото: ФК Ростов

Джонатан Альба, главный тренер футбольного клуба «Ростов», выразил удовлетворение выступлением своих подопечных в матче десятого тура МИР РПЛ против «Краснодара». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена», расположенном в Ростове-на-Дону, и завершилась без забитых мячей, со счётом 0:0.На послематчевой пресс-конференции Альба отметил: «В целом я доволен. Вчера вечером я обдумывал стратегию игры, и команда реализовала её именно так, как я и планировал. Единственное, чего не хватило, – это гола. В остальном всё прошло в соответствии с нашими ожиданиями, нашей подготовкой и тренировками».