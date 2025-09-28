Новости
Желтый уровень опасности БПЛА объявили на Дону и в Таганроге

Вечером 28 сентября в Ростовской области, в том числе в Таганроге, объявлен желтый уровень опасности. Граждане и гости региона были проинформированы об этом посредством каналов оперативного оповещения.

Введение данного уровня угрозы связано с обнаружением дронов в приграничной зоне области. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации для получения последних новостей.
Фото: Купол России
