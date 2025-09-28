Баста и Овчинников во время матча медиалиги устроили перепалку

Фото: Скрин с видео Спорт-Экспресс

Экс-голкипер "Локомотива" Сергей Овчинников, занимающий пост главного тренера в одной из команд медиалиги, обменялся колкостями с владельцем "СКА-Ростов", известным музыкантом Бастой.При комфортном счете 3:0 в пользу ростовской команды Баста обратился к тренеру соперников со словами: "Что-то ты запел"."Какая песня? Не учи меня, паяц!" – резко ответил знаменитый в прошлом футболист.В ответ Баста парировал: "Ты что, мне тычешь? Кто ты такой? Чтобы я с тобой разговаривал уважительно, веди себя прилично"."А ты кто такой? Пустое место, ничтожество, босяк!" – не остался в долгу Овчинников.В завершение словесной баталии музыкант назвал ветерана футбола старым.Игра завершилась уверенной победой "СКА-Ростов" со счетом 5:0. Стоит отметить, что после инцидента Сергей Овчинников и Василий Вакуленко обменялись рукопожатиями.