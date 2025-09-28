Страхи относительно возможного крена Александровской колонны в Ростове не подтвердились

Фото: tripadvisor

Страхи относительно возможного повреждения Александровской колонны, старинного монумента в Ростове, находящегося в парке имени Вити Черевичкина, не подтвердились. Городская администрация Ростова-на-Дону успокоила население, заявив о прочности структуры.В средствах массовой информации появились сведения о визуально заметном отклонении колонны, что вызвало беспокойство у ростовчан в социальных сетях. Граждане боялись, что данный уникальный памятник дореволюционного периода, сохранившийся до наших дней, может быть разрушен из-за неблагоприятных погодных условий. Люди требовали провести проверку состояния колонны.Муниципальные власти организовали обследование 11-метровой колонны, которой исполнился 131 год в этом году. Эксперты сделали заключение о ее абсолютной технической надежности.Выяснилось, что кажущийся наклон является результатом зрительного обмана. Реального наклона колонны не обнаружено. Неровности ландшафта, где расположена колонна, создают впечатление ее наклона.