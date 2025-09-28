Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Страхи относительно возможного крена Александровской колонны в Ростове не подтвердились

Страхи относительно возможного крена Александровской колонны в Ростове не подтвердились

Страхи относительно возможного повреждения Александровской колонны, старинного монумента в Ростове, находящегося в парке имени Вити Черевичкина, не подтвердились. Городская администрация Ростова-на-Дону успокоила население, заявив о прочности структуры.

В средствах массовой информации появились сведения о визуально заметном отклонении колонны, что вызвало беспокойство у ростовчан в социальных сетях. Граждане боялись, что данный уникальный памятник дореволюционного периода, сохранившийся до наших дней, может быть разрушен из-за неблагоприятных погодных условий. Люди требовали провести проверку состояния колонны.

Муниципальные власти организовали обследование 11-метровой колонны, которой исполнился 131 год в этом году. Эксперты сделали заключение о ее абсолютной технической надежности.

Выяснилось, что кажущийся наклон является результатом зрительного обмана. Реального наклона колонны не обнаружено. Неровности ландшафта, где расположена колонна, создают впечатление ее наклона.
Фото: tripadvisor
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.