В Таганроге за непредумышленное убийство будут судить 17-летнего парня



В Таганроге завершено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, в январе 2019 года молодой человек поругался на улице с незнакомым 31-летний таганрожцем. Во время ссоры он приподнял мужчину от земли и бросил головой вниз на землю в снег. В результате полученной закрытой тупой травмы шеи потерпевший скончался.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.