Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге за непредумышленное убийство будут судить 17-летнего парня

В Таганроге за непредумышленное убийство будут судить 17-летнего парня
В Таганроге завершено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в январе 2019 года молодой человек поругался на улице с незнакомым 31-летний таганрожцем. Во время ссоры он приподнял мужчину от земли и бросил головой вниз на землю в снег. В результате полученной закрытой тупой травмы шеи потерпевший скончался.
- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.