В Ростовской области будут судить мужчину, убившего приятеля топором



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На Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Каменска-Шахтинского, обвиняемого в убийстве.



По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина гостил у своего 68-летнего знакомого. Между приятелями произошёл скандал. Во время ссоры гость схватил топор и стал им бить хозяина дома по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



За убийство приятеля каменчанину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.