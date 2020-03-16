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В Ростовской области будут судить мужчину, забившего насмерть жену веником

В Ростовской области будут судить мужчину, забившего насмерть жену веником
Аксайский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в смерти супруги. Мужчина жестоко избил жену.

По версии следствия, в феврале 2020 года дончанин в пьяном состоянии во время ссоры набросился на свою 53-летнюю супругу. Под руку мужчине попался веник, и он стал избивать им жену, а затем пустил в ход руки и ноги.

От полученных травм женщина скончалась. В отношении её супруга было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

Дело передано в прокуратуру для утвердительного заключения. После этого его направят в суд. За жестокую расправу над женой мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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