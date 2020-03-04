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За жестокое убийство отца будут судить ростовчанина

За жестокое убийство отца будут судить ростовчанина
Жителя Ростова будут судить за жестокое убийство отца.

Преступление произошло 3 января в одном из многоквартирных домов в Ворошиловском районе города. По данным следствия, между 26-летним ростовчанином и его 50-летним отцом произошла ссора. Скандал перерос в драку. Молодой человек накинулся на мужчину и начал избивать его по голове и телу. Специалисты установили, что подозреваемый нанёс пострадавшему не менее 49 ударов руками и пяти ударов ногами.

От полученных травм спустя несколько дней мужчина скончался в больнице. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. – С утверждённым обвинительным заключением дело передано в суд.

Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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