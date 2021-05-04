В Таганроге разыскивают 66-летнего мужчину с провалами в памяти

В Таганроге без вести пропал 66-летний мужчина. Сергей Гончаров третьи сутки не выходит на связь с родными.Последний раз пенсионера видели 6 мая. В тот день он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники не смогли дозвониться мужчине и забили тревогу. Сергей плохо ориентируется в пространстве и имеет проблемы с памятью. Родные написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У Сергея карие глаза, темные короткие волосы, усы и борода. Рост пропавшего составляет 178 сантиметров, телосложение худощавое. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с надписью на спине «Спецмонтажстрой», черные спортивные штаны и темную фуражку, на ногах - галоши.Если вы видели Сергея Гончарова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.