Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге разыскивают 66-летнего мужчину с провалами в памяти

В Таганроге разыскивают 66-летнего мужчину с провалами в памяти
В Таганроге без вести пропал 66-летний мужчина. Сергей Гончаров третьи сутки не выходит на связь с родными.

Последний раз пенсионера видели 6 мая. В тот день он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники не смогли дозвониться мужчине и забили тревогу. Сергей плохо ориентируется в пространстве и имеет проблемы с памятью. Родные написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

У Сергея карие глаза, темные короткие волосы, усы и борода. Рост пропавшего составляет 178 сантиметров, телосложение худощавое. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с надписью на спине «Спецмонтажстрой», черные спортивные штаны и темную фуражку, на ногах - галоши.

Если вы видели Сергея Гончарова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.