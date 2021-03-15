В Ростове разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону без вести пропал 48-летний мужчина. Андрей Веселкин не выходит на связь с родственниками третью неделю.Последний раз его видели 2 марта. Родные не знают, куда мог отправиться Андрей. Когда от него не было вестей несколько дней, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У мужчины русые волосы, есть небольшие залысины, серые глаза, телосложение среднее. Рост Андрея составляет около 175-180 сантиметров. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и такого же цвета кепку и ботинки. Мужчина взял с собой документы.Если вы видели Андрея Веселкина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.