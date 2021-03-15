Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону без вести пропал 48-летний мужчина. Андрей Веселкин не выходит на связь с родственниками третью неделю.

Последний раз его видели 2 марта. Родные не знают, куда мог отправиться Андрей. Когда от него не было вестей несколько дней, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У мужчины русые волосы, есть небольшие залысины, серые глаза, телосложение среднее. Рост Андрея составляет около 175-180 сантиметров. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и такого же цвета кепку и ботинки. Мужчина взял с собой документы.

Если вы видели Андрея Веселкина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.