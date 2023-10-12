В Таганроге нашли живой пропавшую 16-летнюю жительницу Бурятии

Фото: Лиза Алерт

В Таганроге Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку. Информации о местонахождении Евгении Т. не было больше двух месяцев.Девушка ушла из дома ночью 3 августа в улусе Субуктуй Республики Бурятия. Там Евгения проживает со своей матерью. Затем 21 августа ее заметили в Улан-Удэ. Далее она добралась на попутке до города Таганрога и жила какое-то время там. Девушку удалось найти только спустя два месяца. Правоохранители доставили ее в родной город.В ГУ МВД Республики Бурятия сообщили, что несовершеннолетняя не первый раз сбегает из дома. На ее опекунов составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.