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В Таганроге нашли живой пропавшую 16-летнюю жительницу Бурятии

В Таганроге нашли живой пропавшую 16-летнюю жительницу Бурятии
В Таганроге Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку. Информации о местонахождении Евгении Т. не было больше двух месяцев.

Девушка ушла из дома ночью 3 августа в улусе Субуктуй Республики Бурятия. Там Евгения проживает со своей матерью. Затем 21 августа ее заметили в Улан-Удэ. Далее она добралась на попутке до города Таганрога и жила какое-то время там. Девушку удалось найти только спустя два месяца. Правоохранители доставили ее в родной город.

В ГУ МВД Республики Бурятия сообщили, что несовершеннолетняя не первый раз сбегает из дома. На ее опекунов составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.
Фото: Лиза Алерт
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