В Таганроге на ремонт музея циркового искусства Дурова потратят более 16 млн рублей



На ремонт музея циркового искусства Дурова в Таганроге потратят более 16 млн рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Согласно опубликованным документам, перед началом реставрации подрядчик должен провести научно-проектные работы. Они включают в себя сбор разрешительной документации, исследования, разработку проектно-сметной документации.



Кроме реставрации, на объекте выполнят ремонт сетей электроснабжения, вентиляции, кондиционировании, наружного водопровода и канализации, а также благоустроят прилегающую территорию.



Компанию-подрядчика выберут 29 апреля. Средства на реставрацию выделяются из областного бюджета. По графику работы должны быть завершены до 31 декабря.



Особняк, в котором располагается музей, построен в 1900 году. Будучи уже известным в России и за рубежом дрессировщиком Анатолий Дуров приобрёл его 1926 году, когда переехал с семьёй в Таганрог.



В 1987 году в особняке открылась экспозиция, посвященная Анатолию Дурову.