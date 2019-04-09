На ремонт проспекта Королева в Ростове потратят 61 млн рублей





В Ростове на ремонт дороги на проспекте Королева потратят 61 миллион рублей. В настоящее время Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.



Согласно размещенным документам, планируется реконструировать участок от улицы Вологодской до Вавилова. По проекту, на проезжей части должны срезать верхний слой и уложить новое асфальтовое покрытие толщиной в четыре сантиметра.



На работы устанавливается гарантийный срок. Так, нижний слой должен прослужить шесть лет, а верхний – четыре года.



Конкурс состоится 15 апреля. Деньги на ремонт проспекта выделят из областного и городского бюджетов. Работы должны быть завершены к 1 августа.