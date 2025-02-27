Геолокацию трамваев в Таганроге глушат средства РЭБ

Фото: Таганрогский трамвай

В городе Таганроге Ростовской области возникли проблемы с геолокацией из-за борьбы с беспилотниками. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «Таганрогского трамвая».Из-за использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) городской транспорт некорректно отображается на онлайн-картах и информационных табло. Работа РЭБ основана на воздействии электромагнитного излучения и радиосигналов на электронные устройства, что приводит к помехам в передаче сигналов, отслеживающих местоположение трамваев.Местных жителей просят планировать свои поездки и заранее уточнять актуальное расписание.