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Геолокацию трамваев в Таганроге глушат средства РЭБ

Геолокацию трамваев в Таганроге глушат средства РЭБ
В городе Таганроге Ростовской области возникли проблемы с геолокацией из-за борьбы с беспилотниками. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «Таганрогского трамвая».

Из-за использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) городской транспорт некорректно отображается на онлайн-картах и информационных табло. Работа РЭБ основана на воздействии электромагнитного излучения и радиосигналов на электронные устройства, что приводит к помехам в передаче сигналов, отслеживающих местоположение трамваев.

Местных жителей просят планировать свои поездки и заранее уточнять актуальное расписание.
Фото: Таганрогский трамвай
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