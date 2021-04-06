В Ростове временно остановили движение трамваев №5 и №9

В Ростове временно приостановили движение двух трамвайных маршрутов. Это трамвай №5 (Главный ж/д вокзал - Сельмаш) и №9 (Главный ж/д вокзал - поселок Пилотов). С 8 апреля горожане не могут воспользоваться этим транспортом, чтобы передвигаться по Ростову.Причиной снятия с маршрута трамваев стали ремонтные работы линий электропередач на улице Красноармейской. Пока их не завершат, подвижные составы трамвая №5 и №9 перераспределят на другие городские маршруты.Администрация донской столицы на время ремонта предлагает ростовчанам воспользоваться автобусами №№ 24, 29, 40, 55, 67А, 82. Как долго продлятся работы на линиях электропередач, пока неизвестно.