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В Ростове временно остановили движение трамваев №5 и №9

В Ростове временно остановили движение трамваев №5 и №9
В Ростове временно приостановили движение двух трамвайных маршрутов. Это трамвай №5 (Главный ж/д вокзал - Сельмаш) и №9 (Главный ж/д вокзал - поселок Пилотов). С 8 апреля горожане не могут воспользоваться этим транспортом, чтобы передвигаться по Ростову.

Причиной снятия с маршрута трамваев стали ремонтные работы линий электропередач на улице Красноармейской. Пока их не завершат, подвижные составы трамвая №5 и №9 перераспределят на другие городские маршруты.

Администрация донской столицы на время ремонта предлагает ростовчанам воспользоваться автобусами №№ 24, 29, 40, 55, 67А, 82. Как долго продлятся работы на линиях электропередач, пока неизвестно.

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