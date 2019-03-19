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В Суворовском районе Ростова требуют построить школы и детсады

В Суворовском районе Ростова требуют построить школы и детсады
Ростовчанка просит построить детские сады и школы в Суворовском микрорайоне Ростова. Такую петицию опубликовали на общественном интернет-портале. Надежда Лозинская пишет, что для детей, проживающих в данном районе, не хватает мест в учреждениях.

По её словам, в новостройках по большей части проживают молодые семьи с детьми. Школьники вынуждены ездить в соседние районы, что очень беспокоит родителей. Учебное заведение, которое планируют открыть в сентябре 2019 года, не вместит всех учащихся. Надежда утверждает, что в Суворовском их проживает около десяти тысяч.

Так как классов не будет хватать, в школе организуют обучение в две смены. В садики смогут ходить около 500 детей, поэтому активистка просит как можно быстрее решить эту проблему.

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