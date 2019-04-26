Ростовчанка просит построить площадку для выгула собак в Левенцовке



Жительница Ростова-на-Дону просит организовать площадку для выгула собак в микрорайоне Левенцовский.



Анна Малютина пишет, в здесь проживает очень много людей, а вместе с ними — порядка сотни псов. Некоторые из местных жителей возмущены тем, что хозяева выгуливают своих хвостатых друзей прямо во дворах.



- Площадка решит все проблемы, - уверена активистка. - Собаки будут гулять в специально отведённом месте и не станут никому мешат!



Для того, чтобы власти Ростова обратили внимание на инициативу, она должна собрать 500 голосов на городском интернет-портале.