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Ростовчанка просит построить площадку для выгула собак в Левенцовке

Ростовчанка просит построить площадку для выгула собак в Левенцовке
Жительница Ростова-на-Дону просит организовать площадку для выгула собак в микрорайоне Левенцовский.

Анна Малютина пишет, в здесь проживает очень много людей, а вместе с ними — порядка сотни псов. Некоторые из местных жителей возмущены тем, что хозяева выгуливают своих хвостатых друзей прямо во дворах.

- Площадка решит все проблемы, - уверена активистка. - Собаки будут гулять в специально отведённом месте и не станут никому мешат!

Для того, чтобы власти Ростова обратили внимание на инициативу, она должна собрать 500 голосов на городском интернет-портале.

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