Жители Ростова просят построить новые школы в районе Левенцовки



Ростовчанка просит построить новые школы в Левенцовском районе. Инициатива о возведении социальных объектов появилась на популярном сервисе.



По мнению автора публикации, многодетным семьям не хватает места в построенных образовательных учреждениях. Многим обучающимся приходится оформляться в 112-ю и 117-ю школы, однако даже там не хватает мест.



- Обязательства по строительству социальных объектов в районе не выполняются, - написала Юлия Леонская. - Жители неоднократно обращались в различные государственные органы, но так и не получили вразумительного ответа. Мы просим не остановить уже строящиеся школы, а ускорить работу по реализации учебных заведений.



Отметим, что в настоящий момент за инициативу проголосовали 302 человека. Власти обратят внимание на публикацию, когда количество голосов будет не менее 500.