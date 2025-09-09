В суде огласили показания матери убитой Алены Редько

Фото: DonDay

В суде зачитали показания матери Алены Редько, тело которой нашли на левом берегу Дона в начале сентября. В убийстве подозревают ее бывшего супруга Сергея. В Ленинском районном суде Ростова 8 сентября прошло заседание по избранию ему меры пресечения. Там же заслушали и показания матери убитой. Об этом сообщает Donday.ru.Женщина без вести пропала 25 августа. В тот день она уехала со своим бывшим супругом Сергеем из Аксая в Ростов. Затем ее телефон был выключен, а домой она не вернулась. Тогда мать пропавшей забила тревогу, и обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Позже тело женщины нашли в лесопосадке на Левом берегу Дона.Мать убитой Елена сообщила в полицию, что Сергей очень ревновал Алену. Ей надоели ссоры, и дочь решила расстаться с супругом. Он переехал, но периодически навещал ее. Сцены ревности доходили до того, что мужчина отбирал мобильный телефон и выписывал контакты всех мужчин, с которыми она общалась.Сергей, в свою очередь дал признательные показания. По его словам, он резко натянул провод на горло женщины и раздался хруст.- В тот момент она уже не сопротивлялась и перестала подавать признаки жизни, - рассказал Сергей.Похороны Алены Редько прошли 5 сентября. Родственники пока не могут смириться с утратой. В отношении Сергея Редько возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу как минимум до 29 октября 2025 года.