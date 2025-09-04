Найденную мертвой Алену Редько похоронят 5 сентября в Аксае

Фото: СоцСети

Найденную мертвой 39-летнюю Алену Редько похоронят в Аксае 5 сентября. Об этом рассказал Donday.ru со ссылкой на собственный источник.Напомним, новость о смерти пропавшей без вести женщины повергла в шок всю Ростовскую область. Вечером 25 августа женщина уехала в экс-супругом Сергеем в Ростов и перестала выходить на связь. Как рассказал бывший супруг, он высадил женщину в районе набережной и больше ее никто не видел. Свою вину в произошедшем мужчина отрицал.Труп без вести пропавшей женщины был найден в лесопосадке на левом берегу Дона только 2 сентября. Больше недели ее тело пролежало на жаре и изменилось до неузнаваемости. Из-за гнилостных изменений причина смерти станет известна только после экспертизы.Отпевание Алены Редько состоится 5 сентября в 10:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Советской, 82. Поминки организуют в ресторане на улице Бодрой, 117 в 13:30-14:00.