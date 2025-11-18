Ростовчанкам порекомендовали гадать на суженого в День Ионы 18 ноября

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю, 18 ноября празднуют День Ионы. Верующие вспоминают святителя Иону, архиепископа Новгородского, жившего в XV веке. Этот день традиционно связан с девичьими гаданиями и обрядами на замужество.По преданию, святой Иона был поставлен архиепископом Великоновгородским и Псковским. Он стал инициатором открытия в Новгороде приютов для сирот и вдов. Именно Иона прекратил моровую язву 1466 года, которая унесла тысячи жизней. Болезнь прекратилась после крестного хода, который архиепископ возглавил в Зверин монастырь. В 1549 году святитель был причислен к лику святых.В этот день традиционно принято гадать на будущего мужа. Ранним утром девушки выходили во двор и разбрасывали мелкие монеты, приговаривая: «Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне». Они считали, что этот обряд привлечет удачу в личную жизнь.А вечерами крестьянки садились у окна и шептали: «Суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если вскоре мимо проезжала повозка, это сулило богатого жениха. Отсутствие прохожих, наоборот, указывало на скромный достаток будущего спутника жизни.В этот день не стоит совершать большие покупки - купленные вещи быстро сломаются или потеряются. Не следует принимать важные решения - любое начинание рискует стать неудачным. Не стоит поднимать с земли деньги - находка сулит серьезные финансовые потери в будущем. Нельзя оставлять дом неприбранным - беспорядок может притянуть негативную энергию и нарушить семейную гармонию. Следует не отказывать в милостыне и помощи нуждающимся - проявление жадности может навлечь бедность.Этот день благоприятен для похода в баню. Вместе с водой можно смыть с себя весь негатив, невзгоды и накопившиеся проблемы. Также это поможет защитить тело от темных сил. В эту дату можно посвятить себя уборке. Вместе с грязью и мусором можно избавиться от накопившегося в помещениях негатива. Следует заняться рутинными вещами. В этот день обычная повседневная работа будет в удовольствие.