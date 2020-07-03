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В Советском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

В Советском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду
Подачу воды остановят в Советском районе Ростова в конце рабочей недели. Об этом сообщили в “Ростовводоканале”.

Воды в этой части города не будет с 9 по 10 июля. Отключение продлится с 9:00 четверга до 9:00 пятницы. Без воды останутся дома, расположенные по адресам: от переулка Гарнизонный до улицы Солженицына, от Текучёва до Жданова.

Воду отключат из-за ремонтных работ на водопроводной линии на углу улицы Еременко и переулка Гарнизонного.
Напомним, что в Ростове идёт подготовка домов к отопительному сезону. Многие районы города до 29 июня оставались без горячей воды. Из-за дефектов на теплосети отключения продлили.

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