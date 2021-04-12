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В СИЗО поместили еще одного участника дела главы Аксайского района

В СИЗО поместили еще одного участника дела главы Аксайского района
Вслед за главой Аксайского района Виталием Борзенко арестовали еще одного участника уголовного дела - Эдуарда Бабаева. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил бывшего депутата и сына бизнесмена Карима Бабаева, подозреваемого в создании ОПС, в следственный изолятор. В СИЗО он пробудет до середины июня.

Бабаеву и еще четырем фигурантам крупного скандала вменяют «Организацию преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денег» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии правоохранителей, Виталий Борзенко совместно с Каримом, Эдуардом и Вадимом Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.

Борзенко задержали в санатории в Кисловодске и доставили в Ростов-на-Дону. Чиновника, 27 лет возглавлявшего Аксайский район, отправили в СИЗО на два месяца.

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