Главу Аксайского района Виталия Борзенко отправили в СИЗО на два месяца

Главе администрации Аксайского района избрали меру пресечения. Заседание прошло 13 апреля в зале Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.Суд избрал меру пресечения Виталию Борзенко в виде двух месяцев в следственном изоляторе. В СИЗО чиновник пробудет как минимум до 13 июня .Напомним, Виталия Борзенко подозревают «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии правоохранителей, чиновник совместно с тремя братьями Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.Стоит отметить, что за 27 лет, находясь у руля муниципалитета, Борзенко заработал небывалый авторитет, а также статус «непотопляемого» чиновника. При этом жители района постоянно жаловались на решенные проблемы в сфере ЖКХ и дорог.