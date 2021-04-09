Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За что задержали главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко

За что задержали главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко
Информационному изданию DonDay.ru стало известно, за что был задержан глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Ему, а также трем его знакомым предпринимателям, вменяют сразу несколько статей УК РФ: ч. 3 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение», а также ч. 3 ст. 210 «Организация преступного сообщества, или участия в нем совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По этим же статьям заведено уголовное дело на троих бизнесменов - Карима, Вадима и Эдуарда Бабаевых.

Напомним, Виталий Борзенко был задержан утром 12 апреля на отдыхе в Кисловодске. По версии правоохранителей, с 2000 по 2021 год глава Аксайского района вместе с братьями Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. На 19 гектарах земли предприниматели развернули свою деятельность под чутким руководством и покровительством главы района. Предположительно, в результате такой деятельности они извлекли почти 220 миллионов рублей прибыли.

Братья Бабаевы владеют целой империей предприятий и торговых точек на территории Ростовской области. Самыми крупными из них являются рынки Алмаз и Атлант. Эдуард Бабаев - владелец ТЦ «Нахичеванский Квартал», а также ООО «Аксайские овощи».

В настоящее время Виталий Борзенко доставлен из Ставропольского края в Ростов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Находясь 27 лет у руля Аксайского района Борзенко заработал небывалый авторитет, а также статус непотопляемого чиновника. Однако в последнее время жители были недовольны качеством жизни в районе. Проблемы в сфере ЖКХ и плохое качество дорог - лишь малая часть претензий людей к руководству муниципалитета.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.