За что задержали главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко

Информационному изданиюстало известно, за что был задержан глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Ему, а также трем его знакомым предпринимателям, вменяют сразу несколько статей УК РФ: ч. 3 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение», а также ч. 3 ст. 210 «Организация преступного сообщества, или участия в нем совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По этим же статьям заведено уголовное дело на троих бизнесменов - Карима, Вадима и Эдуарда Бабаевых.Напомним, Виталий Борзенко был задержан утром 12 апреля на отдыхе в Кисловодске. По версии правоохранителей, с 2000 по 2021 год глава Аксайского района вместе с братьями Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. На 19 гектарах земли предприниматели развернули свою деятельность под чутким руководством и покровительством главы района. Предположительно, в результате такой деятельности они извлекли почти 220 миллионов рублей прибыли.Братья Бабаевы владеют целой империей предприятий и торговых точек на территории Ростовской области. Самыми крупными из них являются рынки Алмаз и Атлант. Эдуард Бабаев - владелец ТЦ «Нахичеванский Квартал», а также ООО «Аксайские овощи».В настоящее время Виталий Борзенко доставлен из Ставропольского края в Ростов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Находясь 27 лет у руля Аксайского района Борзенко заработал небывалый авторитет, а также статус непотопляемого чиновника. Однако в последнее время жители были недовольны качеством жизни в районе. Проблемы в сфере ЖКХ и плохое качество дорог - лишь малая часть претензий людей к руководству муниципалитета.