Главу Аксайского района Виталия Борзенко доставили в суд

В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону доставили главу администрации Аксайского района. В ближайшее время Виталию Борзенко изберут меру пресечения.Слушание началось 13 апреля в 17.00. Помимо следователя и адвоката, в зал суда пустили журналистов. При этом следователь подал ходатайство провести заседание в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну следствия. Прокурор, а также сторона защиты Виталия Борзенко не были против.Глава администрации Аксайского района был задержан в Кисловодске силовиками. Из Ставропольского края его доставили в Ростов, после чего поместили на сутки в изолятор временного содержания.Борзенко, а также трех братьев-бизнесменов Бабаевых подозревают по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».