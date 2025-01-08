В Ростовской области начальника полиции отстранили от должности

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В Ростовской области начальника ОМВД России по Тарасовскому району подозревают в нарушении закона. Сергей Назаров отстранен от исполнения своих обязанностей.По информации следствия, с 18 августа по 23 декабря 2021 года начальник полиции подписал акт о приёмке капитального ремонта административного здания. Однако он не организовал экспертизу для проверки результатов, предоставленных подрядчиком в рамках контракта.В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что на данный момент следственные органы приняли процессуальное решение по этому делу. Он временно отстранен от выполнения своих обязанностей.