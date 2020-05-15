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В Шахтах прибывших с вахты рабочих поместили в обсерватор

В Шахтах прибывших с вахты рабочих поместили в обсерватор
Вернувшихся с вахты рабочих в городе Шахты поместили в обсерватор. Учреждение оборудовали на базе студенческого общежития ИСОиП (филиал) ДГТУ на улице Ленина.

В изоляцию на 14 дней помещён 71 сотрудник предприятия «СтройТрансНефтеГаз», сообщает donday-shakhty. Рабочие прибыли из другого региона. Из-за опасности распространения коронавируса они не могут вернуться домой без отрицательного теста на заболевание.

В обсерваторе за состоянием вахтовиков следят медики. Ежедневно им измеряют температуру. Прибывшие уже сдали анализ на COVID-19. Повторное исследование проведут на 10-й и 14-й дни после приезда.

В общежитии оборудовали процедурный кабинет и два круглосуточных поста медицинских сестёр.

Покидать обсерватор запрещено. Также не допускается подселение новых жильцов в уже занятые помещения.

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