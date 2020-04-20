Вернувшихся после отмены парада в Москве донских казаков поместили на карантин

В Шахты Ростовской области из Москвы прибыли 96 казаков. Все они должны были принять участие в юбилейном параде Победы на Красной площади. Так как празднование 9 Мая перенесли из-за пандемии коронавируса, казаки вернулись на Дон. Они прибыли 21 апреля.Всех мужчин вместе с атаманом Всевеликого войска Донского Виталием Бобыльченко поместили на карантин. Их разместили в заранее подготовленном здании шахтинского кадетского корпуса в посёлке Красина.Казаков осмотрели, им измерили температуру тела. У всех взяли тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил атаман городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.- Все они несколько месяцев не были дома, не видели жён и детей. Однако все понимают: это временная и вынужденная мера.Напомним, парад в Москве отменили решением правительства из-за пандемии COVID-19. В Ростовской области празднование Дня Победы тоже перенесли.