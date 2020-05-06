В обсерватор поместили 11 пассажиров рейса Тель-Авив — Ростов

Часть пассажиров, прибывших в Ростов-на-Дону из Израиля, помещены в обсерватор. За их состоянием здоровья наблюдают медики.Воздушное судно из Тель-Авива приземлилось в Платове вечером 7 мая. На борту находились 128 пассажиров, 79 из которых летели в Ростов. Среди них — 10 дончан, 19 жителей Краснодарского края, 13 крымчан, 11 жителей Ставропольского края, 6 — Саратовской области, 5 — Волгоградской, 3 — Курской и 1 — Республики Адыгея. Другие туристы полетели в Екатеринбург.В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции сообщили, что 11 пассажиров помещены в обсерватор. Остальных развезли на автобусах по домам. Всех прибывших обследовали на коронавирус, у каждого взяли анализы. Борт самолёта и помещения аэропорта продезинфицированы.