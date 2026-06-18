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Евгений Чеботарев превратил дорогостоящую Ферарри в «трамплин»

Евгений Чеботарев превратил дорогостоящую Ферарри в «трамплин»
Каскадер Евгений Чеботарев превратил дорогостоящую Ферарри в «трамплин». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Ранее каскадер разместил автомобиль на крыше детейлинга. Машина находилась там более месяца. Когда пришло время забирать транспорт, он решил превратить Ферарри в трамплин.

Чеботарев с помощью подъемного крана перевернул автомобиль на крышу. Вероятно, Ферарри восстановить больше нельзя.

Отметим, что «Ферарри F8» - это среднемоторный спортивный автомобиль итальянской марки Ferrari, выпускавшийся с 2019 по 2023 год. Стоимость автомобиля варьируется от 21 до 51 миллиона рублей.
Фото: СоцСети
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