На ростовских заводах сотрудникам при входе на работу измеряют температуру
Фото: ti71.ru
Для недопущения распространения коронавируса на крупных ростовских предприятиях сотрудникам начали измерять температуру.
О принимаемых мерах рассказали работники двух крупных заводов Ростова – «Тавр» и «Юг Руси». На первом предприятии изготавливают мясную продукцию, на втором – хлебобулочные изделия.
- При входе на территорию каждому сотруднику специальным прибором ежедневно измеряют температуру, - рассказал один из сотрудников завода.
По словам ростовчанина, прямо на проходной с помощью инфракрасного термометра работникам измеряют температуру сотрудники охраны.
Кроме того, при любых симптомах простуды, даже малейшем насморке, сотрудников отправляют домой.
Добавим, что измерять температуру сотрудникам, предприятиям рекомендовал Роспотребнадзор.
Напомним, в Ростовской области с 16 марта введён режим повышенной готовности. В регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Так, отменены массовые мероприятия с участием более 500 человек, студенты практически всех вузов переведены на дистанционное обучение, а школьникам на неделю продлили каникулы – до 12 апреля.