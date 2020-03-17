На ростовских заводах сотрудникам при входе на работу измеряют температуру



Фото: ti71.ru

Для недопущения распространения коронавируса на крупных ростовских предприятиях сотрудникам начали измерять температуру.



О принимаемых мерах рассказали работники двух крупных заводов Ростова – «Тавр» и «Юг Руси». На первом предприятии изготавливают мясную продукцию, на втором – хлебобулочные изделия.

- При входе на территорию каждому сотруднику специальным прибором ежедневно измеряют температуру, - рассказал один из сотрудников завода.



По словам ростовчанина, прямо на проходной с помощью инфракрасного термометра работникам измеряют температуру сотрудники охраны.



Кроме того, при любых симптомах простуды, даже малейшем насморке, сотрудников отправляют домой.



Добавим, что измерять температуру сотрудникам, предприятиям рекомендовал Роспотребнадзор.



Напомним, в Ростовской области с 16 марта введён режим повышенной готовности. В регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Так, отменены массовые мероприятия с участием более 500 человек, студенты практически всех вузов переведены на дистанционное обучение, а школьникам на неделю продлили каникулы – до 12 апреля.