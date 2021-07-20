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В Шахтах подозреваемого в изнасиловании ребенка отправили в СИЗО на два месяца

В Шахтах подозреваемого в изнасиловании ребенка отправили в СИЗО на два месяца
Шахтинский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 10-летней девочки. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, вопиющий случай произошел посреди дня 19 июля в Александровском парке. Мужчина дождался момента, когда рядом с девочкой никого не было. Злоумышленник затащил ребенка к заброшенному зданию. Там он изнасиловал 10-летнюю девочку и сбежал с места преступления.

Бедняжка рассказала о случившемся родителям, а те тут же позвонили в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет».

Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день, 20 июля. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября. Расследование продолжается.

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