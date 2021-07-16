В Шахтах задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В городе Шахты задержали 40-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в изнасиловании ребенка.
Как сообщал Rostov.ru, вопиющий случай произошел днем 19 июля в Александровском парке. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, злоумышленник увидел, что рядом с девочкой никого нет. Угрожая, он отвел ребенка к заброшенному зданию. Там он изнасиловал 10-летнего ребенка и сбежал с места преступления.
Бедняжка рассказала о случившемся родителям. Взрослые сразу же позвонили в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет».
На следующий день, 20 июля, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: news.rambler.ru.