Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Шахтах отделение травматологии закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19

В Шахтах отделение травматологии закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19
В городской больнице скорой медицинской помощи Шахт очередное отделение закрыли на карантин. Соответствующую информацию 29 июня подтвердили в администрации.

По словам замглавы ведомства Ольги Тхак, временно приём пациентов прекратили в травматологии. Это связано с тем, что у одного из медработников обнаружили коронавирус.

Ранее на карантин были закрыты многие корпуса ГБСМП. Ограничения действуют в отделениях неврологии, хирургии, терапии, ЛОР, анестезиологии, кардиологии, реанимации и родильном. Пациентов временно направляют в другие медицинские учреждения.

В помещениях проведена дезинфекция, все сотрудники и пациенты, оказавшиеся в группе риска, изолированы.

Теги: коронавирус в Шахтах коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.