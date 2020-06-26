В Шахтах отделение травматологии закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19
В городской больнице скорой медицинской помощи Шахт очередное отделение закрыли на карантин. Соответствующую информацию 29 июня подтвердили в администрации.
По словам замглавы ведомства Ольги Тхак, временно приём пациентов прекратили в травматологии. Это связано с тем, что у одного из медработников обнаружили коронавирус.
Ранее на карантин были закрыты многие корпуса ГБСМП. Ограничения действуют в отделениях неврологии, хирургии, терапии, ЛОР, анестезиологии, кардиологии, реанимации и родильном. Пациентов временно направляют в другие медицинские учреждения.
В помещениях проведена дезинфекция, все сотрудники и пациенты, оказавшиеся в группе риска, изолированы.