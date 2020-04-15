В Шахтах отделение больницы закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом
В Шахтах Ростовской области ввели карантин в одной из больниц. Об этом 17 апреля сообщила замглавы городской администрации Ольга Тхак.
За последние сутки в Шахтах выявили два новых случая заболевания COVID-19. Заражёнными оказались супруги из Новошахтинска. Они поступили в больницу 13 апреля с диагнозом «пневмония». Согласно регламенту, у них взяли тест на коронавирус. Через несколько дней был получен положительный результат. Так как пациенты несколько дней провели в общих палатах, было принято решение закрыть инфекционное отделение на карантин. В двухнедельной изоляции находятся другие пациенты, а также медицинский персонал.
Бригада врачей, которая принимала новошахтинцев, отправлена на обязательную самоизоляцию. Под подозрение попали 30 человек, они ждут результатов тестов на коронавирус.
Всего в Шахтах четыре подтверждённых случая COVID-19, по области — 168.