В Шахтах у малолетнего ребенка диагностировали коронавирус

В Шахтах коронавирус выявили у малолетнего ребенка. Малышу меньше пяти лет, сообщает DonDay Шахты со ссылкой на заместителя главы администрации Ольгу Тках.Пока не известно, в каком состоянии несовершеннолетний. Кроме него, в Шахтах за сутки выявлено пять новых случаев заражения COVID-19. Среди них - три женщины в возрасте от 30 до 40 лет и один пожилой человек.Напомним, в донском регионе по состоянию на 26 апреля зарегистрированы 649 зараженных. Пять из них тяжелые, 40 выздоровели, один скончался. Согласно сообщениям за 16 апреля, на Дону коронавирусом болеют 15 детей. Десять дней информации о новых случаях среди детей не было.