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В центре помощи бездомным в Шахтах выявили заражённых коронавирусом

В центре помощи бездомным в Шахтах выявили заражённых коронавирусом
В Шахтах Ростовской области в центре помощи бездомным обнаружили больных COVID-19. В учреждении 22 апреля подтвердили сразу пять случаев заражения.

Здание находится на проспекте Ленинского Комсомола. Как сообщает DonDay Шахты, диагноз подтвердился у трёх сотрудников центра и двух клиентов. У всех людей в учреждении брали анализы после того, как оттуда сбежал пациент с коронавирусом. Случай произошёл 19 апреля. У бездомного подтвердился диагноз, после чего он смог покинуть центр. До сих пор его разыскивает полиция.

Заболевших сотрудников центра поместили на домашнее лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Двух посетителей отправили в госпиталь на базе реанимационного отделения ЦГБ.

Сам центр закрыли на карантин. Из здания никто не сможет выйти в ближайшие две недели. Вход охраняют силовики и казаки.

Всего в Шахтах по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги: коронавирус в Шахтах коронавирус в Ростовской области

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