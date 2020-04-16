Данные на 18 апреля: в Ростовской области выявили 197 случаев заражения коронавирусом

Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 продолжает расти. По состоянию на утро 18 апреля число заражённых составляет 197. Такие данные опубликованы на официальном интернет-портале стопкоронавирус.рф. Таким образом за весь период на дону новую инфекцию выявили у 29 человек.Коронавирус уже буквально охватил всю Ростовскую область. Заражённых регистрируют в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Батайске, Чертково, Матвеев-Кургане, Семикаракорске, Донецке, Зверево, Кашарах, Таганроге, Азове, Каменске-Шахтинском, а также Азовском, Сальском, Верхнедонском, Целинском, Цимлянском, Мартыновском, Октябрьском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Красносулинском, Мясниковском, Кашарском и Милютинском районах.В России за сутки выявили 4785 заражённых. За весь период диагноз «коронавирус» подтвердили у 36 793 человек. Летальных исходов зафиксировано 313.