В Шахтах коронавирус выявили у сотрудников психоневрологического диспансера. Об этом пишет информационный портал DonDay Шахты.Сообщается, что 29 мая коронавирус подтвердился у пяти сотрудников психоневрологического диспансера. Случаи заражения зафиксировали среди младшего персонала.28 мая выяснилось, что COVID-10 заболел работник дома престарелых, расположенного на переулке Кислородном.Известно, что у всех сотрудников и пациентов взяли анализы. Однако пока результаты получили не все.За весь период на Дону выявили 4 428 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 36 человек. Вылечились 1 590 пациентов.