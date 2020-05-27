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В Шахтах коронавирус выявили у сотрудников психоневрологического диспансера

В Шахтах коронавирус выявили у сотрудников психоневрологического диспансера
В Шахтах коронавирус выявили у сотрудников психоневрологического диспансера. Об этом пишет информационный портал DonDay Шахты.

Сообщается, что 29 мая коронавирус подтвердился у пяти сотрудников психоневрологического диспансера. Случаи заражения зафиксировали среди младшего персонала.

28 мая выяснилось, что COVID-10 заболел работник дома престарелых, расположенного на переулке Кислородном.

Известно, что у всех сотрудников и пациентов взяли анализы. Однако пока результаты получили не все.

За весь период на Дону выявили 4 428 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 36 человек. Вылечились 1 590 пациентов.

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