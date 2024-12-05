В Шахтах два депутата могут быть исключены из состава бюджетного комитета

Фото: городская Дума города Шахты

В городе Шахты Ростовской области два депутата могут быть исключены из состава бюджетного комитета. Причиной такого решения стали систематические прогулы.Городская дума 4 декабря не смогла провести заседание, так как на него пришло только четыре депутата из восьми. Из-за этого кворум не был достигнут. На следующий день заседание состоялось. Все прогульщики были публично отчитаны. Стоит отметить, что из всех отсутствующих заранее предупредил только один депутат — Роман Коробка.В СМИ появилась статья о депутатах-прогульщиках, в которой упоминалась и фамилия Романа Коробки. Он был удивлен, так как старается посещать почти все заседания комитетов. Роман Коробка предложил не объединять всех отсутствующих в один список, а озвучивать, кто отсутствовал по уважительной причине, а кто — нет.Дмитрий Долгопятов, Сергей Измайлов, Владимир Андреянов и Ирина Левашова не пришли на заседание, хотя были уведомлены заранее. Левашова и Андреянов подтвердили своё участие сотрудникам аппарата Думы. Долгопятов и Измайлов не предоставили никакой информации о своём присутствии.Также был поднят вопрос об исключении двух депутатов из состава бюджетного комитета. Сергей Измайлов и Дмитрий Долгопятов присутствовали только на одном из восьми заседаний. Решение будет принято на декабрьском заседании городской Думы в конце месяца.