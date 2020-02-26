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В новочеркасской думе исключили из состава комиссий депутатов-прогульщиков

В новочеркасской думе исключили из состава комиссий депутатов-прогульщиков
Депутатам-прогульщикам предложили покинуть состав постоянных комиссий в Новочеркасской городской Думе. Вопрос обсуждался на заседании 28 февраля.

Решение исключить в добровольном порядке депутатов, игнорирующих заседания постоянных комиссий, принял председатель думы Николай Горкавченко. Всего в думе образовано шесть комиссий, в которые входят от 15 до 20 депутатов. Однако далеко не все из них посещают собрания. Так, 25 февраля на заседание по экономическим вопросам явились только 6 из 16 членов комиссии.

На прошедшем в пятницу заседании гордумы добровольно покинуть состав комиссий предложили семи народным избранникам.
- В случае, если парламентарий пожелает остаться в составе комиссии, но будет систематически пропускать ее заседания, в соответствии с регламентом городской думы вопрос об исключении этого депутата из состава комиссии будет рассмотрен коллегиально и решится с помощью общего голосования на заседании городской думы, - сообщили в пресс-службе Новочеркасской городской Думы.

Добавим, для того чтобы заседание комиссии состоялось, необходимо собрать кворум. То есть в обсуждении должны принимать участие не менее половины депутатов от общего числа вошедших в состав комиссии.

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