В новочеркасской думе исключили из состава комиссий депутатов-прогульщиков



Депутатам-прогульщикам предложили покинуть состав постоянных комиссий в Новочеркасской городской Думе. Вопрос обсуждался на заседании 28 февраля.



Решение исключить в добровольном порядке депутатов, игнорирующих заседания постоянных комиссий, принял председатель думы Николай Горкавченко. Всего в думе образовано шесть комиссий, в которые входят от 15 до 20 депутатов. Однако далеко не все из них посещают собрания. Так, 25 февраля на заседание по экономическим вопросам явились только 6 из 16 членов комиссии.



На прошедшем в пятницу заседании гордумы добровольно покинуть состав комиссий предложили семи народным избранникам.

- В случае, если парламентарий пожелает остаться в составе комиссии, но будет систематически пропускать ее заседания, в соответствии с регламентом городской думы вопрос об исключении этого депутата из состава комиссии будет рассмотрен коллегиально и решится с помощью общего голосования на заседании городской думы, - сообщили в пресс-службе Новочеркасской городской Думы.



Добавим, для того чтобы заседание комиссии состоялось, необходимо собрать кворум. То есть в обсуждении должны принимать участие не менее половины депутатов от общего числа вошедших в состав комиссии.