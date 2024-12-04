Фото: DonDay

В Шахтах депутаты городской думы сорвали заседание комитета по бюджету. Оно должно было пройти 4 декабря, но не состоялось из-за отсутствия кворума. На совещание не явились пять народных избранников из восьми, которые входят в комитет. Об этом пишет DonDay.На заседании должны были обсуждать проект бюджета города на 2025 и 2026 и 2027 годы. Для этого приехали около 20 руководителей различных структур. Среди них – директора департаментов финансов, культуры, спорта, образования и многие другие.На протяжении получаса они ожидали депутатов: Владимира Андреянова, Дмитрия Долгопятова, Сергея Измайлова, Ирину Левашову и Романа Коробка. Однако никто из них так и не приехал.После этого председатель комитета по бюджету Юрий Севастьянов принес извинения и заявил, что заседание переносится.